Angriffe der Ansarollah in Saudi-Arabien

Riad. Jemens Ansarollah (»Huthis«) haben erneut Ziele in Saudi-Arabien angegriffen. Ein Ansarollah-Sprecher erklärte, es seien 18 Drohnen und acht ballistische Raketen eingesetzt worden. Attackiert wurden demnach Einrichtungen des saudischen Ölkonzerns Aramco sowie militärische Ziele in der Grenzregion. Die von Riad angeführte Kriegskoalition teilte der staatlichen saudischen Agentur SPA zufolge am Freitag mit, sie habe acht Drohnen abgefangen, die die Städte Nadschran und Dschaisan treffen sollten. Riad führt seit sechs Jahren Krieg gegen die Ansarollah im Jemen. (dpa/jW)