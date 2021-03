UNHCR: Lager in Tigray zerstört

Genf. Zwei Flüchtlingslager mit einst rund 20.000 Menschen aus Eritrea sind in Tigray in Äthiopien zerstört und geplündert worden. Das berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag in Genf. Mitarbeiter hatten die Lager Shimelba und Hitsats erstmals seit vergangenem November erreicht. Dabei bestätigte sich, was nach Angaben von Geflüchteten schon befürchtet worden war. Das UNHCR vermutet, dass die Einrichtungen Ende Dezember oder im Januar zerstört wurden. (dpa/jW)