Deutsche Bahn: 5,7 Milliarden Euro Verlust

Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) hat 2020 in der Coronakrise unterm Strich einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro eingefahren. Noch 2019 hatte der bundeseigene Konzern einen Gewinn in Höhe von 680 Millionen Euro gemacht, wie aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht, den die Bahn am Donnerstag vorstellte. »Im laufenden Jahr wird sich das Geschäft nach Einschätzung des Konzerns wieder verbessern, dennoch sind erneut beträchtliche Verluste zu erwarten«, teilte die DB mit. (dpa/jW)