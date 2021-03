Jemen: Riad schlägt Waffenstillstand vor

Riad. Saudi-Arabien hat den Ansarollah (»Huthis«) im Jemen einen »umfassenden« Waffenstillstand angeboten. Er solle für das ganze Land gelten und von den Vereinten Nationen überwacht werden, erklärte die Regierung in Riad am Montag. Das Angebot zählt zu einer Reihe von Vorschlägen, die laut Saudi-Arabien darauf abzielen, den Krieg im Jemen zu beenden. Weitere Vorschläge sind die Wiedereröffnung des Flughafens in der von den Ansarollah kontrollierten Hauptstadt Sanaa sowie politische Verhandlungen zwischen »Huthis« und der Regierung. (AFP/jW)