Merkel gegen Verbot von Impfstoffexporten

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen »generelle Exportverbote« für Coronaimpfstoffe ausgesprochen. Es gebe bei der Produktion von Vakzinen verschiedene internationale Abhängigkeiten, sagte sie am Dienstag nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder in Berlin. Merkel verwies auf Probleme mit Astra-Zeneca. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Wochenende vor allem dem britisch-schwedischen Hersteller Astra-Zeneca damit gedroht, Ausfuhren zu verbieten. Die Firma hatte ihre Lieferungen an die EU einseitig drastisch gekürzt: Statt der ursprünglich anvisierten 120 Millionen Impfdosen sollen im ersten Quartal nur 30 Millionen kommen, im zweiten Quartal 70 Millionen statt 180 Millionen Dosen. Großbritannien hatte sich zuversichtlich gezeigt, Exportverbote der Europäischen Union abwenden zu können. (dpa/jW)