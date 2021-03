Lockerungen haben negative Folgen

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Schotten dicht. Geschlossene Läden verringern das Infektionsrisiko

Nach dem am frühen Dienstag morgen zu Ende gegangenen Bund-Länder-Treffen zur Eindämmung der Pandemie haben Ökonomen den Kurs der Regierung kritisiert. Die jüngsten Beschlüsse kommen aus Sicht des Chefs des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, einer »Kapitulation gegenüber dem Virus gleich«. Schon vor zweieinhalb Wochen hätten Virologen vor dem jetzt eingetretenen Szenario gewarnt, teilte er am Dienstag mit. »Daher war die aktuelle Kehrtwende unvermeidbar.« Die neue Entscheidung sei »wieder einmal ein fauler Kompromiss, der den Verantwortlichen eine Gesichtswahrung ermöglicht, aber zuwenig tut, um das Virus zu stoppen«.

Das unternehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) verengte den Blick auf die Sorgen der Unternehmer. Sollte der Gründonnerstag wie ein Feiertag behandelt werden, an dem auch die Bänder in Fabriken stillstehen, drohten Einbußen von bis zu sieben Milliarden Euro. Dabei war der Schlamassel absehbar. Bund und Länder hatten sich Anfang März auf Öffnungen verständigt, obwohl Wissenschaftler schon damals vor einer dritten Infektionswelle gewarnt hatten. In der Nacht zum Dienstag vereinbarten sie dann, das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben über Ostern weitgehend herunterzufahren und die bestehenden Beschränkungen vorerst bis zum 18. April zu verlängern.

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kritisierte am Dienstag, die seit Anfang März eingeleitete Öffnungsstrategie habe wirtschaftlich mehr Schaden als Nutzen gebracht. »Einkäufe, die in der Schließzeit über Ostern nicht stattfinden, dürften entweder davor oder danach aufgeholt werden«, sagte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Für die wirtschaftliche Erholung am besten seien etwas längere und möglicherweise auch härtere Kontaktbeschränkungen gewesen. Im Anschluss hätte man dann nachhaltig lockern können, »insbesondere weil absehbar im zweiten Quartal auch die Impfkampagne deutliche Fortschritte machen dürfte«, erklärte Dullien. Es sei das anhaltend hohe Infektionsgeschehen, das die Wirtschaftsaktivität drücke und Unsicherheit schaffe, nicht die Kontaktbeschränkungen. Weil es im Februar und Anfang März versäumt worden sei, die Infektionszahlen deutlich unter die Inzidenz von 50 zu senken, habe sich die Erholung des inländischen Konsums verzögert. »Wir rechnen mit einer deutlichen Erholung des Privatkonsums in Deutschland nun erst später im zweiten Quartal«, sagte Dullien weiter. (AFP/jW)