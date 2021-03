Italien: »Sea-Watch 3« erneut festgesetzt

Rom. In Italien ist die »Sea-Watch 3« erneut wegen vermeintlicher Sicherheitsmängel von den Behörden festgesetzt worden. Die italienische Küstenwache hält das private Rettungsschiff auf Sizilien im Hafen von Augusta fest, wie die Betreiber am Montag bestätigten. Die »Sea-Watch 3« hatte Anfang März mehr als 350 im Mittelmeer aus Seenot gerettete Bootsflüchtlinge in den sizilianischen Hafen gebracht. Die italienischen Kontrolleure haben schon wiederholt Rettungsschiffe längere Zeit in Häfen festgehalten. Sie machen Sicherheitsmängel und andere Regelverstöße geltend, was von den Hilfsorganisationen als Schikane eingestuft wird. Die »Sea-Watch 3« war im Sommer 2020 mit ähnlichen Begründungen in Italien über Monate in eine Zwangspause geschickt worden. (dpa/jW)