»Sea-Watch 3« von Italien festgesetzt

Rom. Die italienischen Behörden haben ein Schiff der deutschen Organisation »Sea-Watch« festgesetzt, das im Juni rund 200 Menschen auf hoher See gerettet hatte. Inspektoren hätten mehrere Unregelmäßigkeiten auf der »Sea-Watch 3« entdeckt, die die Sicherheit der Personen an Bord gefährdet hätten, teilte die Küstenwache am Donnerstag mit. Diese müssten behoben werden, bevor das Schiff wieder in See stechen könne. Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer bezeichnete das Vorgehen gegenüber dpa als »offensichtliche Schikane«. (dpa/Reuters/jW)