Finanzminister plant höhere Kreditaufnahme

Berlin. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant einem Spiegel-Bericht zufolge wegen der Coronapandemie eine deutliche Ausweitung der Neuverschuldung des Bundes in diesem und im kommenden Jahr. Nach Angaben aus dem Finanzministerium werde der Bund in beiden Jahren zusammen zusätzlich bis zu 150 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen, berichtete das Magazin am Freitag. Für den Nachtragshaushalt dieses Jahres plant Scholz demnach mit rund 70 Milliarden Euro zusätzlich zu den bereits beschlossenen 180 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung steige damit 2021 auf den Rekordwert von rund 250 Milliarden Euro. (AFP/jW)