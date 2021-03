Hamburg zieht Notbremse

Georg Wendt/dpa Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (19.3.2021)

Angesichts steigender Inzidenzwerte nimmt Hamburg Lockerungen bei den Coronabeschränkungen zurück. Die Pandemielage werde sich absehbar weiter verschlechtern, sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag nach einer Sitzung des Senats. Man wolle ein »Vollaufen« von Intensivstationen mit Coronapatienten verhindern. Laut Senatsbeschluss muss der Einzelhandel wieder schließen. Die Kontaktregeln werden erneut verschärft. Die Regelungen entsprechen dem gemeinsamen Bund-Länder-Stufenplan und greifen ab diesem Sonnabend. Vorerst nicht betroffen sind Schulen und Kitas.

In Hamburg lag die Coronainzidenz am Freitag den dritten Tag in Folge über 100. Der Senat orientiert sich an eigenen Daten. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) verläuft der Anstieg der Infektionszahlen in der BRD »ganz deutlich exponentiell«. Angesichts der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Virusvariante B.1.1.7 stünden »leider wieder schwere Wochen bevor«, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Freitag in Berlin. Nach RKI-Angaben von Freitag liegt die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90, am Mittwoch bei 86,2 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 17.482 Coronaneuinfektionen, etwa 5.000 mehr als eine Woche zuvor.

Die dritte Infektionswelle ist nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch durch Impfungen nicht mehr zu brechen. Er forderte am Freitag in Berlin vor dem am Nachmittag begonnenen »Impfgipfel« von Bund und Ländern dennoch, bereits vor dem bislang anvisierten 19. April mit Coronaimpfungen in Hausarztpraxen zu beginnen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) kam am Freitag zu dem Schluss, dass der Coronaimpfstoff von Astra-Zeneca weiter eingesetzt werden kann. Die am Montag gestoppten Impfungen mit dem Präparat sollten am Freitag wieder starten.

Dass die dritte Welle mit Impfen nicht zu stoppen sei, liege vor allem an der Bundesregierung und Minister Spahn, sagte Susanne Hennig-Wellsow, Kovorsitzende der Partei Die Linke, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. »Statt über die Freigabe der Lizenzen die Impfproduktion anzukurbeln, schaut die Bundesregierung zu, wie der Markt das regelt.« Der regele es aber nicht, so Hennig-Wellsow. (dpa/AFP/jW)