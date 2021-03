Frankfurt am Main. Mit schwachen Exporten ist die deutsche Elektroindustrie ins Jahr 2021 gestartet. Der Wert der Ausfuhren verfehlte im Januar mit 16,6 Milliarden Euro den Vorjahresmonat um fünf Prozent, wie der Branchenverband ZVEI am Freitag in Frankfurt am Main berichtete. Damit gab es erstmals seit 18 Jahren einen monatlichen Importüberschuss für elektrotechnische und elek­tronische Erzeugnisse. (dpa/jW)