Hessen: Dutzende Waffen bei Polizei weg

Frankfurt am Main. Im Polizeipräsidium von Frankfurt am Main sind bis zu 100 Schusswaffen aus der Asservatenkammer entwendet und offenbar an Dritte weitergegeben worden, wie die Frankfurter Rundschau am Freitag online berichtete. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft habe bestätigt, dass gegen einen 41jährigen Polizisten ermittelt werde. Er soll laut Bericht auch für das »Sicherheitsunternehmen« Asgaard tätig gewesen sein. (jW)