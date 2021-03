Einzelhandel macht weiter geringere Umsätze

Wiesbaden. Der Shutdown in der Coronapandemie hat den Umsatz vieler Einzelhändler in Deutschland zu Beginn des Jahres 2021 weiter geschmälert. Preisbereinigt setzten die Unternehmen im Januar 4,5 Prozent weniger um als im Dezember 2020, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Zur Bekämpfung der Pandemie war das öffentliche Leben eingeschränkt worden. Abgesehen von Geschäften des täglichen Bedarfs sind Einzelhandelsgeschäfte seit dem 16. Dezember 2020 geschlossen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 8,7 Prozent. (dpa/jW)