Hennig-Wellsow legt Landesvorsitz nieder

Erfurt. Nach der Wahl der bisherigen Landesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow zur Kovorsitzenden der Bundespartei wird Die Linke in Thüringen vorerst von einer Doppelspitze geführt. Hennig-Wellsow legte am Montag den Landesvorsitz nieder und zog sich aus dem Landesvorstand zurück, wie die Partei in Erfurt mitteilte. Bis zur Neuwahl des Landesvorstandes im November werden demnach ihre bisherigen Stellvertreter Heike Werner und Steffen Dittes die Partei politisch vertreten. Die Doppelspitze führt den Landesverband somit auch in den Landtagswahlkampf. (dpa/jW)