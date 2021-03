Illegale Waffen: Soldat festgenommen

Berlin. Spezialkräfte der hessischen Polizei haben einen Bundeswehr-Soldaten vorläufig festgenommen und Waffen sowie Munition sichergestellt. Er wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag nach einem Hinweis gestellt. Behörden ermitteln demnach gegen den Soldaten wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitz sowie wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei stellte Kurz- und Langwaffen, Munition, eine Handgranate sowie Sprengmittel sicher. Das Material soll überwiegend nicht aus Bundeswehr-Beständen stammen. Der Mannschaftssoldat des Heeres ist an einem Standort in Pfullendorf in Baden-Württemberg eingesetzt, wo auch das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen seinen Sitz hat. (dpa/jW)