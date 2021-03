Auschwitz-Komitee kritisiert CPAC-Konferenz

Berlin. Das Internationale Auschwitz-Komitee hat die Bühnengestaltung bei der CPAC-Konferenz in Orlando am Wochenende scharf kritisiert. Beobachtern zufolge hatte die Form des Bühnenbilds Ähnlichkeit mit einer Odal-Rune, auch Othala-Rune genannt, die unter anderem von der SS und der Hitlerjugend verwendet wurde. »Seit mehreren Jahren nutzen Nazigruppen in den USA im Umgang mit der Öffentlichkeit die Odal-Rune, um auf ihre ideologische Verankerung hinzuweisen und ihre Botschaft in die Öffentlichkeit zu tragen«, teilte der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, am Montag in Berlin mit. (dpa/jW)