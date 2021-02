Daimler nimmt Kürzungen zurück

Stuttgart. Der Autobauer Daimler nimmt die im vergangenen Sommer ausgehandelten Arbeitszeitkürzungen vorzeitig wieder zurück und zahlt den Beschäftigten nun doch eine Erfolgsbeteiligung. Man reagiere damit auf den am Ende unerwartet guten Geschäftsverlauf 2020 und die zur Zeit gute Marktentwicklung, bestätigte der Konzern am Freitag. Zuvor hatten die Stuttgarter Nachrichten (Samstag) darüber berichtet. Zudem bekommen rund 135.000 Tarifbeschäftigte in Deutschland nun eine einmalige Erfolgsbeteiligung von jeweils 500 Euro. (dpa/jW)