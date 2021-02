Pakistan und Indien bekräftigen Waffenruhe

Islamabad. Die rivalisierenden Atommächte Indien und Pakistan haben eine strikte Einhaltung ihres Waffenstillstands vereinbart. Dies gaben Militärvertreter beider Staaten nach einem Telefonat am Donnerstag bekannt. Das Verhältnis beider Länder ist seit langem angespannt. Die Ankündigung wurde daher in Islamabad und Neu-Delhi als ein wichtiger diplomatischer Schritt aufgenommen. Die neue Übereinkunft sollte den Angaben zufolge in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag in Kraft treten. Die beiden südasiatischen Länder hatten 2003 einen Waffenstillstand unterzeichnet. (dpa/jW)