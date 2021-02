Anklage gegen zwei hessische Polizeibeamte

Frankfurt am Main. Unter anderem wegen rassistischer Chats und Verstößen gegen das Waffengesetz hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen zwei Polizeibeamte aus dem Polizeipräsidium Westhessen erhoben. Einem 46jährigen wird zur Last gelegt, Ende 2018 strafrechtlich relevante Inhalte in Chatgruppen versendet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Zudem sollen bei einer Hausdurchsuchung unter anderem scharfe Waffen gefunden worden sein. Der Mann muss sich demnach vor dem Amtsgericht in Alsfeld wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens verfassungs- und fremdenfeindlicher Kennzeichen sowie wegen Verstößen gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Dem Bruder des Mannes wird vorgeworfen, verbotene Kennzeichen verwendet, Dienstgeheimnisse verraten und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. (dpa/jW)