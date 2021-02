Medienbericht: MAD vor »Neuausrichtung«

Berlin. Die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Martina Rosenberg, hat dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages offenbar Pläne zur Neuausrichtung des Bundeswehr-Geheimdienstes vorgestellt. Ein zentraler Punkt sei die Schaffung einer eigenen »Unterabteilung Rechtsextremismus«, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag unter Berufung auf eine Vorlage, mit der sich das geheim tagende Gremium am Vorabend befasst habe. Ziele seien zudem eine bessere Überwachung verschlüsselter Nachrichten in Messengerdiensten sowie ein vollständiger Zugriff des MAD auf das geheimdienstliche Informationssystem der Verfassungsschutzbehörden. (dpa/jW)