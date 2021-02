Kündigungen bei Durstexpress unwirksam

Leipzig. Der Getränkelieferant Durstexpress muss die Kündigungen für rund 450 Beschäftigte am Standort Leipzig vorerst zurücknehmen, teilte die Arbeitsagentur der Messestadt am Freitag mit. Die Tochter des Oetker-Konzerns hat der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) zufolge die Frist zur Anzeige von Massenentlassungen bei der Arbeitsagentur versäumt. Der regionale NGG-Geschäftsführer Jörg Most forderte den Konzern in einer Mitteilung zum »Kurswechsel« auf. (jW)