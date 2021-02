SARS-2-Ursprung: Behörde zweifelt an Studie

Hamburg. Hamburgs Wissenschaftsbehörde ist hinsichtlich der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus SARS-2 vorsichtig auf Distanz zu dem Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger von der Uni Hamburg gegangen. »Wissenschaftsfreiheit ist ein unverrückbares Gut. Gleichwohl gilt für die Forschung, dass bei unklarer oder unsicherer Datenlage Zurückhaltung in der Bewertung angebracht ist«, sagte ein Sprecher der Behörde am Freitag. Wiesendanger war in einem Papier zu dem Ergebnis gelangt, dass Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Pandemie sprächen. Seine Quellen sind dabei Youtube-Videos – womit er eine Welle der Empörung im Netz ausgelöst hat. (dpa/jW)