Lukaschenko will sich mit Putin treffen

Minsk. Der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, will sich erneut mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin treffen. Die Unterredung sei für die kommende Woche geplant, sagte ­Lukaschenko am Donnerstag in der belarussischen Hauptstadt Minsk der Agentur Belta zufolge. (dpa/jW)