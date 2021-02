Tesla ruft auch in BRD Fahrzeuge zurück

Berlin. Wegen Problemen mit dem zentralen Eingabebildschirm ruft Tesla in Deutschland zahlreiche ältere Model-S- und Model-X-Fahrzeuge zurück. Der Rückruf gelte ausschließlich für solche Fahrzeuge, die vor März 2018 gebaut worden und mit einer bestimmten Speicherkarte ausgestattet seien, teilte Tesla am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Augsburger Allgemeine (Donnerstagausgabe) berichtet. Demnach seien 7.500 Fahrzeuge betroffen. Tesla bestätigte die Zahl zunächst nicht. Schon Anfang Februar war Tesla in den USA einer Aufforderung der US-Verkehrsbehörde NHTSA nachgekommen und hatte knapp 135.000 Fahrzeuge zurückgerufen. (dpa/jW)