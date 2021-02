Bundestag: Diäten könnten sinken

Berlin. Die Bundestagsabgeordneten müssen sich auf sinkende Bezüge einstellen. Ihre Diäten sind an die Entwicklung der Löhne gekoppelt – und diese sind laut vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr im Zuge der Coronapandemie gesunken. In diesem Fall müssten auch die Abgeordnetendiäten ab 1. Juli automatisch entsprechend gesenkt werden, bestätigte eine Sprecherin des Parlaments am Donnerstag. Offiziell legt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die neuen Beträge fest. Dafür muss er sich allerdings an der bis Ende März erwarteten Mitteilung des Statistikamts orientieren. Den vorläufigen Daten zufolge sank der Nominallohnindex 2020 um gut 0,6 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. (dpa/jW)