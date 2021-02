»Mahnwache für politische Gefangene in den USA«. Kundgebung für die sofortige Freilassung von Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal und Ana Belén Montes. Heute, 17.2., 18 Uhr, US-Generalskonsulat, Frankfurt am Main. Veranstalter: u. a. FG BRD-Kuba/Frankfurt

»Rechtsextremismus als Herausforderung für den Journalismus«. Buchpräsentation mit Einblicken in die aktuellen Entwicklungen der extremen Rechten in Österreich. Donnerstag, 18.2., 19 Uhr, Livestream über facebook.com/autonome.antifa.w/ (ohne Facebook-Account möglich). Veranstalter: Autonome Antifa Wien

»Gedenken am Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau«. Kundgebung zur Mahnung an die rassistischen Morde in Hanau vor einem Jahr. Freitag, 19.2., 15 Uhr, Marktplatz, Hanau. Außerdem gibt es viele weitere Gedenkveranstaltungen in ganz Deutschland, Übersicht unter: 19feb-hanau.org (Menüpunkt Aktionen). Veranstalter: Initiative 19. Februar Hanau

»Schluss mit der Erdzerstörung – Industrieller Rückbau in Deutschland«. Diskussion über die Notwendigkeit und mögliche Formen des Rückbaus von Produktion und Konsum mit Klaus Meier (Netzwerk Ökosozialismus) und Maurice Höfgen (Ökonom und Betriebswirt). Freitag, 19.2., 18 Uhr, Live­stream über Zoom (Meeting-ID: 862 2553 5585, Kenncode: 207880). Veranstalter: Netzwerk Ökosozialismus

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.