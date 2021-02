Nachschlag: Fratzen des Faschismus

ZDF/ 1985 The M Film Company/All rights reserved/2019 Rapid Eye Movies Und wie endet ein echter Samurai? Natürlich mit dem Schwert im Bauch (Ken Ogata als Yukio Mishima)

Der Film »Mishima« von US-Regisseur Paul Schrader ist ohne Zweifel sehenswert. Als er 1985 in die Kinos kam, dürfte er für die meisten die erste Begegnung mit dem japanischen Schriftsteller Yukio Mishima (1925– 1970) gewesen sein, dessen Leben und Werk in vier Kapiteln vorgestellt werden. Seitdem war der Film kaum mehr zu sehen und blieb wie sein Titelheld eine Art Geheimtip. Welcher Art? Kann man Mishima wirklich mit Pier Paolo Pasolini in Italien und Rainer Werner Fassbinder in der BRD vergleichen, wie in unserer gestrigen Ankündigung geschehen? Nein. Es sei denn, man spielte auf die Homosexualität der Genannten an. Doch Mishimas Haltung unterschied sich von der des Realisten Fassbinder und des Kommunisten Pasolini. Er war eine Mischung aus Jean Genet und Michael Kühnen, Künstler und auch faschistischer Milizenführer. Immer wieder werden auf Sendern wie Arte Rechte zu Genies, Propheten verklärt, jüngst auch der Verleger Rupert Murdoch. Vorsicht vor solch Heldenverehrung ist geboten. (jt)