Rotlicht: Bundeswehr

imago images/Lichtgut Das deutsche Militär marschiert wieder, auch ins Ausland. Zur Zeit sind über 3.100 Soldaten außerhalb Deutschlands im Einsatz

Die Existenz der Bundeswehr ist nicht selbstverständlich. Als die Weltkriegsalliierten am 2. August 1945 das Potsdamer Abkommen schlossen, um nach der Befreiung Europas vom Naziterror die Fundamente für die Neuordnung Deutschlands zu legen, einigten sie sich auf die »völlige Abrüstung und Entmilitarisierung« des Aggressors. Nicht nur der Faschismus, auch »der deutsche Militarismus«, entschieden sie, solle ausgerottet werden. Und so entstand die Bundesrepublik, als sie fast vier Jahre später gegründet wurde, als Staat ohne Armee – für ein bürgerliches System doch ein durchaus fortschrittlicher Gedanke, sollte man meinen.

Weil nun aber in der Politik nicht Ideen, sondern Interessen zählen, war mit dem Land ohne Armee schon bald Schluss. Die Vereinigten Staaten wünschten die militärische Beteiligung des Frontstaats am Kalten Krieg. Die bundesdeutschen »Eliten« nahmen die Gelegenheit, die Fessel der Demilitarisierung rasch wieder abzustreifen, dankend an, und so erfolgte schon am 12. November 1955 – trotz breiter und energischer Proteste gegen die Wiederbewaffnung – die offizielle Gründung der Bundeswehr. Eine maßgebliche Rolle bei der Planung wie auch beim Aufbau der Truppe spielten, man ahnt es, alte Wehrmachtsgeneräle, die reichhaltige Erfahrung für die Bewältigung ihrer gar nicht so neuen Aufgabe hatten: den etwaigen Krieg gegen die Sowjetunion und deren Verbündete in Ost- und Südosteuropa vorzubereiten. Um trotz aller Kontinuität wenigstens einige Pflöcke zur Abgrenzung von der Nazistreitmacht einzuschlagen, wurde das Leitbild des »Staatsbürgers in Uniform« bzw. der »inneren Führung« etabliert.

Der Sieg des Westens im ersten Kalten Krieg öffnete der Bundeswehr den Weg von der »Landes- und Bündnisverteidigung« zu Interventionen in fernen Ländern: Die im November 1992 erlassenen »Verteidigungspolitischen Richtlinien« listeten unter den Zielen der deutschen Außen- und Militärpolitik nicht zuletzt die »Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt (!)« auf. Die ersten konkreten Schritte unternahm die Truppe, seit ihrer Gründung fest in die NATO integriert, im politischen Rahmen des westlichen Bündnisses: In dem ersten Auslandseinsatz wurde die Marine in der Vor- und Nachbereitung des Zweiten Golfkriegs im Spätsommer 1990 im Mittelmeer sowie im Frühjahr 1991 zum Minenräumen im Persischen Golf eingesetzt. Die wie Lockerungsübungen anmutenden Beteiligungen an UN-mandatierten Interventionen in Kambodscha, in Somalia und in Jugoslawien mündeten im Frühjahr 1999 schließlich in die erste Teilnahme der Bundeswehr an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg – gegen Jugoslawien, wie die Wehrmacht 1941. Immer mehr Einsätze kamen hinzu: in Afghanistan, am Horn von Afrika, in Mali, im Irak. In den 2000er Jahren hat die Bundeswehr zudem begonnen, sich vom westlichen Kriegsbündnis zu emanzipieren; sie interveniert heute zuweilen auch im Rahmen der EU, also ohne die USA.

Dabei kehrt die Bundeswehr seit 2014 in gewissem Maß zu ihren Ursprüngen zurück: Sie steckt – unbeschadet der Tatsache, dass sie weiterhin im nördlichen Afrika, im Nahen und Mittleren Osten und in Zentralasien operiert – in ihrem zweiten Kalten Krieg. Der ­Ukraine-Konflikt hat den Machtkampf Deutschlands bzw. des Westens gegen Russland eskalieren lassen. Die Truppe stockt ihren Personalbestand dafür wieder auf: Ziel sind 203.000 Soldaten bis zum Jahr 2027. Und sie rüstet wie alle bedeutenden Mächte gewaltig für den High-Tech-Krieg auf. Die Kampfjets, die sie entwickeln lässt, werden satellitengesteuert im Verbund mit Drohnenschwärmen fliegen, die Panzer der nächsten Generation sollen gemeinsam mit Kampfrobotern operieren. Deutschlands herrschende »Eliten« wollen künftige Kriege zur Sicherung ihres »Platzes an der Sonne« auf höchstem technologischen Niveau führen können.