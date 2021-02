Auf dem Dach die Flagge

imago images/Everett Collection Abkommandiert für den heroischen Tod: Bataillon der 400, pardon 800

Die Volksrepublik China gilt allgemein als geopolitischer Gewinner der Coronakrise, weshalb bezeichnend wirken mag, dass im Pandemiejahr 2020 auch erstmals eine chinesische Filmproduktion zum weltweit größten Kinohit wurde: »The 800« (»Ba Bai«) spielte 461 Millionen Dollar ein, von denen mehr als 99 Prozent aus Kartenverkäufen im eigenen Land stammten. Dass Hollywoodfilme erst dahinter rangieren, liegt zwar daran, dass in vielen westlichen Ländern die Kinos – anders als in China – flächendeckend monatelang geschlossen waren. Trotzdem untermauert der internationale Spitzenplatz von »The 800« die gewachsene Stärke der chinesischen Filmindustrie wie auch des einheimischen Marktes. Schon in den fünf Jahren davor hatte sich ein halbes Dutzend chinesischer Produktionen in den internationalen Top 15 plazieren können, ohne auch nur ein Prozent der Einnahmen durch Export erzielen zu müssen.

»The 800« erzählt die Geschichte einer Schlacht, die sich im Herbst 1937, in der Anfangsphase des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges, in Shanghai zutrug: Bevor die chinesischen Truppen die verwüstete Stadt aufgeben mussten, wurde ein Bataillon dazu abkommandiert, sich in einem leerstehenden Lagerhaus zu verschanzen und den japanischen Invasoren einen Kampf bis zum letzten Mann zu liefern. Das sollte vor allem auf die westlichen Mächte Eindruck machen, deren baldige Teilnahme an einer Konferenz mit Vertretern beider Kriegsparteien geplant war und deren sogenannte Konzessionen direkt gegenüber von besagtem Lagerhaus, am anderen Ufer des Suzhou-Flusses, lagen.

Diese Konstellation erlaubt den spektakulären Bombast, den man von so einem Blockbuster erwartet – und gleichzeitig die reizvolle Reflexion des kalkulierten Spektakelcharakters, der dem blutigen historischen Ereignis anhaftete. Regisseur und Koautor Hu Guan lässt Nebenfiguren früh bemerken, dass das Kampfgeschehen sich »wie auf einer Bühne« abspiele und »theatral« wirke. Außerdem inszeniert er die exterritorialen Konzessionsgebiete als lärmende Amüsierbetriebe, deren Reklamen ihrerseits um Aufmerksamkeit buhlen. Dabei geraten mehrfach Schauspieler einer Pekingoper ins Bild, was Guan zum Anlass nimmt, in kurzen Phantasiesequenzen zu illustrieren, wie ein jugendlicher Soldat (Zhang Junyi) seinen Kommandanten opernhaft-mythisch überhöht. Der Kommandant (Chun Du) lässt wiederum ein traditionelles Schattenspiel aufführen, um die Moral seiner Truppe zu festigen. Und schließlich werden auch vermeintliche Dokumentaraufnahmen eingestreut, die ein Reporter von den gut 400 Haudegen anfertigt, deren Zahl bereits von der zeitgenössischen Propaganda verdoppelt wurde.

Die symbolkräftigste Tat dieser Soldaten bestand indes darin, auf dem Dach des Lagerhauses eine große Flagge zu hissen, die ihnen von einer jungen Sympathisantin (Tang Yixin) überbracht worden war. Und ausgerechnet diese historisch verbürgte Episode wirkt in »The 800« nun seltsam lauwarm. In westlichen Medien ist das mit der mutmaßlich politisch bedingten Verschiebung der Filmpremiere in Verbindung gebracht worden, die ursprünglich schon ein Jahr früher, beim Shanghai International Film Festival 2019, anberaumt war – mit einer angekündigten Laufzeit, die gut zehn Minuten mehr betragen hätte als bei der aktuellen Fassung. In jedem Fall handelt es sich bei besagter Fahne, die von Inszenierung und Montage auffallend zwiespältig behandelt wird, um die Flagge der Kuomintang, die heute von Taiwan genutzt wird. Die Besetzer des Lagerhauses gehörten nämlich der Nationalrevolutionären Armee an, die unter dem Oberbefehl Chiang Kai-sheks stand – was wiederum erklärt, warum Guan seine Hauptfiguren als Deserteure einführt, die der militärischen Führung denkbar große Distanz entgegenbringen.

Dem Hissen der Fahne stellt der Film denn auch eine kollektive Entscheidung der Soldaten voran, entgegen dem Befehl aus der fernen Kommandozentrale das eigene Handeln nicht mehr am erhofften Effekt auf westliche Beobachter auszurichten, sondern fortan gezielt den Patriotismus ihrer Landsleute anzusprechen. Dem gleichen Zweck dient in der Gegenwart wohl das triumphale Schlussbild, in dem die Kamera von dem als Museum erhaltenen Lagerhaus zum Horizont aufzieht und die vor Wolkenkratzern strotzende Skyline des heutigen Shanghai einfängt: Der Kontrast zu der Trümmerlandschaft, die dasselbe Lagerhaus zuvor im Film umgab, könnte jedenfalls nicht größer sein.