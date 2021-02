DR Kongo: Neuer Ebolafall

Beni. Drei Monate nach dem offiziellen Ende der Ebolaepidemie in der Demokratischen Republik Kongo ist dort erneut ein Fall der Krankheit aufgetreten. In der Provinz Nordkivu sei eine mit dem Ebolavirus infizierte Frau gestorben, teilte Gesundheitsminister Eteni Longondo am Sonntag im staatlichen Fernsehen mit. Die Frau verstarb nach Angaben des Gesundheitsministeriums am vergangenen Mittwoch, nach ihrem Tod wurde ihr Blut positiv auf das Virus getestet. (AFP/jW)