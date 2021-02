Syrien-Konferenz der EU Ende März geplant

Brüssel. Die EU will bei einer »Geberkonferenz« erneut »Hilfen« für Syrien sammeln. Bei der Onlineveranstaltung am 29. und 30. März soll nach eigenen Angaben Geld für die notleidende Zivilbevölkerung und die Syrien-Flüchtlinge in benachbarten Ländern zusammenkommen, wie der Auswärtige Dienst der EU am Montag ankündigte. Außerdem will die »internationale Gemeinschaft« ihrer Unterstützung für die Bemühungen des UN-Sondergesandten für eine politische Lösung Nachdruck verleihen. (dpa/jW)