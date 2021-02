Britische Behörden senken Terrorwarnstufe

London. In Großbritannien haben die Sicherheitsbehörden die Terrorwarnstufe herabgesetzt. Die Warnstufe sei von »ernst« auf »erheblich« gesenkt worden, sagte Innenministerin Priti Patel am Montag im Parlament in London. Grund dafür sei ein »deutlicher Rückgang« der Anschläge in Europa seit Herbst 2020. Großbritannien hatte die Terrorwarnstufe nach den islamistischen Anschlägen in Frankreich und Wien im September und November vergangenen Jahres auf das höchste Niveau angehoben. (AFP/jW)