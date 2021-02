Übernahmeangebot für Haribo in Wilkau-Haßlau

Berlin. In den vergangenen Wochen haben Beschäftigte und die Gewerkschaft NGG um eine Nachfolgelösung für das Haribo-Werk in Wilkau-Haßlau bei Zwickau gerungen. Der Fruchtgummiproduzent hatte Anfang November 2020 verkündet, den Betrieb einstellen zu wollen. Nun gibt es offenbar einen Interessenten. Nach NGG-Informationen hat der Süßwarenhersteller Katjes auf Initiative des sächsischen Wirtschaftsministers Martin Dulig (SPD) ein Übernahmeangebot in Aussicht gestellt. Jens Wittig, SPD-Landesgeschäftsführer, bestätigte dies am Dienstag gegenüber jW. Thomas Lißner von der NGG forderte in einer gleichentags verbreiteten Mitteilung: »Haribo muss jetzt den Weg frei machen.« (jW)