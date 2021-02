Alternativbank GLS wächst

Bochum. Deutschlands größte Alternativbank GLS ist auch in der Coranapandemie weiter gewachsen. Im vergangenen Jahr steigerte die auf Kredite an ökologisch wirtschaftende Unternehmen sowie nachhaltige und soziale Kapitalanlagen spezialisierte Bank ihre Bilanzsumme um fast 20 Prozent auf gut acht Milliarden Euro, wie sie am Montag mitteilte. Die Kundenzahl stieg um 38.000 auf 280.000. (dpa/jW)