Onlinebranche im Plus

imago images / Sven Simon Viel Arbeit für Paketboten: Der Onlinehandel hat 2020 seine Umsätze um rund 21 Prozent steigern können

Ein Jahr der Extreme liegt hinter dem deutschen Einzelhandel: Während der Onlinehandel boomt und auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte gute Geschäfte machen, stürzte zum Beispiel der Textilhandel tief in die Krise, wie am Montag der Handelsverband Deutschland (HDE) das Jahr 2020 zusammenfasste. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lagen die Umsätze des gesamten Einzelhandels in Deutschland im Gesamtjahr 2020 real – also bereinigt um Preissteigerungen – um 3,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Nach Angaben des HDE setzte der Einzelhandel in Deutschland 2020 insgesamt 577,4 (Vorjahr: 546,2) Milliarden Euro um. Dabei konnte der Onlinehandel seine Umsätze um rund 21 Prozent auf 71,5 Milliarden Euro steigern, der stationäre Einzelhandel verzeichnete ein Plus von knapp vier Prozent auf 505,9 Miliarden Euro. Der Modehandel verlor nahezu ein Viertel.

Zum Jahresende gab es für den gesamten Einzelhandel in Deutschland wegen der erneut verschärften Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus den größten Umsatzeinbruch im Vergleich zu einem Vormonat seit 1994: Im Dezember setzte die Branche real 9,6 Prozent weniger um als im November 2020. Zu erklären ist das damit, dass das wichtige Weihnachtsgeschäft teilweise ausfiel. Im Vergleich zum Dezember 2019 verzeichnete die Branche jedoch auch im Dezember 2020 insgesamt ein Plus: Die Umsätze lagen real um 1,5 Prozent über den Werten des Vorjahresmonats. Allerdings zeigt sich auch in dieser Betrachtung eine Abschwächung der Entwicklung: Im November waren die Erlöse im Jahresvergleich real noch um fünf Prozent gestiegen, im Oktober gar um 8,9 Prozent.

Kurzfristig hat der HDE wenig Hoffnung auf Besserung für die gebeutelten Händler: »Der zweite Lockdown schlägt auf die Verbraucherstimmung durch, die sich laut HDE-Konsumbarometer in den nächsten Monaten weiter verschlechtern wird.« HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth warnte: »Wenn die Bundesregierung jetzt nicht entschlossener als bisher ihre Unterstützungsprogramme an die Realitäten im Einzelhandel anpasst, dann treibt die Coronakrise viele Handelsunternehmen in die Insolvenz.« (dpa/AFP/jW)