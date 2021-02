Thomas Frey/dpa

Die Pegelstände am Rhein sind weiter gestiegen. Starke Regenfälle und die Schneeschmelze hatten zu Hochwasserlagen geführt. Am Kölner Pegel wurden am Montag morgen 7,82 Meter gemessen und damit circa 60 Zentimeter mehr als einen Tag zuvor. Die Schwelle von 8,50 Meter, ab der weitere Schutzmaßnahmen eingeleitet werden müssen, wird nach Einschätzung der regionalen Hochwasserschutzzentrale aber nicht erreicht werden. Die Hochwassermarke I, ab der erste Einschränkungen für die Schiffahrt gelten, war in Köln am Sonnabend überschritten worden. (dpa/jW)