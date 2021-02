Partei »Bürgerallianz Deutschland« gegründet

Dresden. Der frühere Chef der Freien Wähler Sachsen hat eine neue Partei gegründet und sie »Bürgerallianz Deutschland« genannt. Nach der Bundespartei habe man am vergangenen Wochenende in Rodewisch (Vogtland) auch noch einen Landesverband gegründet, teilte Steffen Große am Montag in Dresden mit. Er selbst ist Landes- und zugleich Bundeschef. Eine Mitwirkung von Wählergemeinschaften sei vorgesehen. Die Gründung weiterer Landesverbände folge in den nächsten Wochen und Monaten. Die Partei sei gegen höhere Steuern und für mehr Kaufkraft sowie für konsequentere Bekämpfung von Kriminalität und Steuervermeidung multinationaler Konzerne. Regionale Identität und Vereine sollten gestärkt werden. »Spaltende Gendersprache« werde abgelehnt. (dpa/jW)