Zahl der Erwerbslosen stark angestiegen

Nürnberg. Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Januar um 193.000 auf 2,901 Millionen gestiegen. Das waren 475.000 Menschen mehr als im Januar 2020. Die Erwerbslosenquote erhöhte sich damit im Januar um 0,4 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Rund 60.000 Langzeiterwerbslose seien im Januar hinzugekommen. Im Februar wird nach Einschätzung des Vorstandschefs der Bundesagentur, Detlef Scheele, erstmals seit fünf Jahren wieder die Grenze von einer Million Langzeiterwerbslosen übersprungen. (dpa/jW)