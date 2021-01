Zweigleisig in den Landtag

Andreas Arnold/dpa Der Spitzenkandidat der Partei Die Linke David Schwarzendahl (Mainz, 14.1.2021)

Der Blick auf die Umfragewerte macht den Mitgliedern des Landesverbands von Die Linke in Rheinland-Pfalz im Moment eher keine Freude. Nur noch etwa drei Prozent der befragten Wählerinnen und Wähler gaben zuletzt an, dass sie bei der Landtagswahl im März der Partei ihre Stimmen geben wollen. Die letzten Umfragen bestätigen diesen Trend übereinstimmend. Warum die Zustimmung gerade jetzt stagniert oder sogar zurückgeht, ist etwas unklar. 2019 und auch weit in das Jahr 2020 hinein sah das noch anders aus. Da erreichte Die Linke in dem etwas mehr als vier Millionen Einwohner zählenden südwestdeutschen Flächenland mit seiner politisch traditionell heterogenen Wählerschaft immer mal wieder fünf oder sechs Prozent. In Eifel, Westerwald, Hunsrück und den Weinanbaugebieten wird überwiegend CDU gewählt, in den Städten und in der Pfalz SPD – und in den Anfangsjahren der Bundesrepublik übrigens auch zweistellig die KPD.

Trotzdem glaubt Spitzenkandidatin Melanie Wery-Sims an einen Einzug in den Landtag. Die Coronakrise habe die Probleme offengelegt, die Die Linke seit Jahren anspreche, sagte sie gegenüber jW. Im Pandemiejahr 2020 seien die Armen »erst recht abgehängt« worden, »während die Reichen noch reicher wurden«, so Wery-Sims. Ebenso sei der Bildungserfolg noch stärker vom Vermögen der Eltern abhängig. Die Nachteile der Privatisierung des Gesundheitswesens seien ebenfalls offenkundig. »Auch die Bürgerinnen und Bürger erkennen dies und werden sicherlich mit uns mutig sein und den Weg der Veränderung gehen«, glaubt sie.

Wery-Sims kandidiert auf Platz zwei der Landesliste. Auf Listenplatz eins steht David Schwarzendahl, der für seine Partei im Stadtrat von Frankenthal sitzt. Inhaltliche Schwerpunkte setzt der Landesverband bei den Themen Wohnen, Frieden, Verkehr, Bildung, Gesundheit und Arbeit. Am 14. Januar startete die Wahlkampagne mit einer Aktion in verschiedenen Städten im Land, bei der Baukräne überdimensionale Wahlplakate hochzogen und vier Kandidaten das Programm vorstellten. Aktionen sind pandemiebedingt auch in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr Eintagsfliegen; das Virus macht dem Straßenwahlkampf einen Strich durch die Rechnung.

Keine Infostände, keine Gespräche von Angesicht zu Angesicht, keine Versammlungen. Ein Nachteil? »Das ist schwer einzuschätzen, wir werden das erst am Wahlabend wirklich wissen«, sagte Schwarzendahl gegenüber jW. Social Media könne vieles bewirken, die persönliche Ansprache aber nicht ersetzen. In Rheinland-Pfalz besteht für Die Linke eine weitere Herausforderung darin, Menschen im ausgedehnten ländlichen Raum für die eigene Politik zu begeistern – als Partei, deren Stammwählerschaft in Westdeutschland eigentlich in den Großstädten lebt. Mit rund 220.000 Einwohnern ist die Landeshauptstadt Mainz die größte Stadt.

Rheinland-Pfalz sei bis auf die dicht besiedelte Rhein- und Moselschiene und wenige Großstädte sehr stark ländlich geprägt, sagte Schwarzendahl. Man spreche mit den eigenen Wahlkampfthemen auf Flugblättern und Plakaten verstärkt Wählerinnen und Wähler auf dem Land an, »natürlich ohne unser ›urbanes Milieu‹ auszuklammern«. Dementsprechend fahre man eine zweigleisige Kampagne, die auf beide Zielgruppen zugeschnitten ist. »ÖPNV in der Stadt heißt vor allem gut getaktet und ticketlos, ÖPNV auf dem Land heißt vor allem, dass überhaupt ein Bus kommt. Die Menschen in der Stadt leiden an überzogenen Mieten, die Menschen auf dem Land an der wegfallenden Grundversorgung durch Krankenhausschließungen. Die inklusive Schule für alle ist hier wie dort ein Thema«, so Schwarzendahl.

Neben einem »Mietendeckel« fordert Die Linke unter anderem die Einführung eines Mindestlohns von 14 Euro pro Stunde, den Abzug des US-Militärs – in Ramstein bei Kaiserslautern befindet sich das europäische Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte – sowie den Ausbau von Gemeinschaftsschulen auch im ländlichen Raum, um Chancengleichheit in der Bildung zu befördern. Ein ehrgeiziges Programm in einem weithin konservativen Bundesland, dessen CDU-Landesverband bei der Wahl des Parteivorsitzenden Friedrich Merz unterstützt hatte. Die CDU ist im Landtag bislang zweitstärkste Kraft hinter der SPD, doch eine neuere Umfrage sieht die Union mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf mit 33 Prozent vor den Sozialdemokraten mit 28 Prozent. Regiert wird das Land derzeit von einer »Ampelkoalition« aus SPD, Grünen und FDP. Die Grünen würden laut Umfrage drittstärkste Kraft mit 15 Prozent. Auch die AfD und die FDP würden nach derzeitigem Stand den erneuten Einzug ins Landesparlament schaffen.