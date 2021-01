»Staatsanwaltschaft gab Druck von CDU-Ortsvorstehern nach«

Thomas Frey/dpa Auftakt einer Aktionspräsenz zum Protest gegen die Atomwaffen des US-Militärs bei Büchel (26.2.2018)

An diesem Montag findet ein Prozess gegen Sie vor dem Amtsgericht Cochem an der Mosel statt. Worum geht es dabei?

Gegen mich liegen zwei Anklagen wegen schweren Hausfriedensbruchs und widerrechtlicher Sachbeschädigung vor. Es geht um zwei gewaltfreie Anti-Atomwaffen-Aktionen gegen die rund 20 US-Atombomben im NATO-Fliegerhorst Büchel: ein sogenanntes Go-in am 15. Juli 2018 und ein zweites am 6. August 2018, dem Hiroshima-Gedenktag. An der ersten Aktion waren 18 Personen beteiligt, die an fünf verschiedenen Stellen den Zaun auftrennten und in das Militärgelände eindrangen. Am Hiroshima-Gedenktag waren Susan Crane von der kalifornischen »Catholic Workers«-Bewegung und ich gemeinsam auf einen mit Atombomben vom Typ »B61« bestückten Hangar gestiegen. Um auf uns aufmerksam zu machen, beschrifteten wir anschließend das Hangartor mit den Worten: »B61-SUICIDE!« (B61-Selbstmord). Wir ließen uns kurz darauf durch US-amerikanisches und deutsches Militärpersonal festnehmen. Seit dem Jahr 2017 bin ich viermal erfolgreich in den NATO-Fliegerhorst Büchel eingedrungen, aber nur die letzten beiden Male haben jetzt diesen Strafprozess zur Folge.

Was war der Zweck dieser Aktionen?

Bei den nun verhandelten aus dem Jahr 2018 sollten möglichst viele Soldatinnen und Soldaten in der Basis mit den vielen Gesetzen vertraut gemacht werden, die den Umgang mit Atomwaffen verbieten. Mit unseren gewaltfreien Protesten wollen wir Gerichtsverfahren wie dieses nun nutzen, um mit dem Gang durch die Instanzen höhere Gerichte anrufen zu können, die das internationale Recht zur Anwendung bringen sollen. Der Atomwaffenverbotsvertrag trat am 22. Januar durch die offizielle Ratifizierung von 50 Ländern in Kraft. Deutschland zählt zu den Ländern, die sich immer noch weigern, diesem Vertrag beizutreten.

Was könnten die Gründe dafür sein?

Deutschland plant, viele Milliarden Dollar an die US-Regierung zu zahlen, unter anderem für die »A18«-Boeing-Kampfjets und die neuen Atombomben vom Typ »B61-12«, die in den USA hergestellt werden sollen. Die Vereinigten Staaten profitieren von der Produktion von Atomwaffen und den Trägersystemen, je mehr sie auch von unseren NATO-Bündnispartnern gekauft werden. Der Verbotsvertrag ist eine klare Absage an die Abschreckungstheorien der Atomwaffenstaaten, und er ist eine große Blamage für deren Verbündete und Partner.

Wie erklären Sie sich die Repression hierzulande auch gegen internationale Friedensaktivisten?

Die Staatsanwaltschaft gab mit den Verfahren dem Druck der regionalen CDU-Ortsvorsteher nach, die sich hinter die Bundeswehr als regionalen Arbeitgeber stellen. Ein weiterer Grund ist, dass Deutschland und die USA Milliardensummen in Konzerne investiert haben, die von der Produktion von Atomwaffen und den Systemen, die sie abfeuern, profitieren. Im Gegenzug leisten militärische Auftragnehmer Wahlkampfspenden an Parlamentarier.

Sie fordern den Abzug der in Büchel stationierten Atomsprengköpfe. Welche Hoffnungen setzen Sie auf die Regierung des neuen US-Präsidenten Joseph Biden?

Biden ist nicht vernünftiger als sein Vorgänger Donald Trump. Die beiden großen US-Parteien haben die gleiche aggressive und militarisierte Außenpolitik. Es war die demokratische Obama/Biden-Administration, die 2014 das 1,7 Billionen Dollar schwere Atomwaffenaufrüstungsprogramm auf den Weg gebracht hat. Und ihre Außenministerin Hillary Clinton unterstützte öffentlich die weitere Stationierung von US-Atomwaffen in Europa. Vielleicht hilft die Erkenntnis der akuten Bedrohung durch die Klimakatastrophe beim Umdenken, da gerade vom Militär sehr hohe CO2-Mengen freigesetzt werden. Der Verzicht auf die Atomwaffenprogramme würde genug Geld freisetzen für umweltbedingt nötige Veränderungen. Wir müssen weiter aufmerksam und aktiv sein!