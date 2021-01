Hessen: Ausbau von Abschiebeknast beendet

Darmstadt. Die Um- und Neubaumaßnahmen an Hessens einzigem Abschiebegefängnis sind abgeschlossen. Statt bislang 20 bietet die umgebaute Einrichtung in Darmstadt ab dem 1. Februar nun für 80 Menschen in Abschiebehaft Platz. Den Ausbau begründete der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag damit, dass »der tatsächliche Bedarf an Haftplätzen die vorhandenen Kapazitäten« übersteige. Die Hafteinrichtung in Darmstadt gibt es seit März 2018. An der Einrichtung hatte es in der Vergangenheit immer wieder Kritik gegeben, sie sei zu beengt, Besuchsanträge dauerten zu lange. (dpa/jW)