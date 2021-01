Hand an den Töpfen

Der Musikrechteverwerter GEMA kündigte am Mittwoch in München weitere 19 Millionen Euro aus dem Kulturpaket der Bundesregierung für Klubs, Festivals und Musikaufführungsstätten an. Zuvor waren bereits 30 Millionen Euro an die GEMA für die Antragsteller geflossen. »Bei Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte sich die GEMA für eine Aufstockung der Fördersumme eingesetzt, um 280 offene Anträge bewilligen zu können«, hieß es in einer Mitteilung der GEMA. »Rund fünf Millionen Euro konnten bereits ausgezahlt werden, der Rest folgt in den nächsten Wochen.« (dpa/jW)