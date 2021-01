Dem Elend den Garaus machen

imago images/Klaus Rose Lehrer der Revolutionäre in nicht-revolutionären Zeiten: Willi Gerns (1931–2021)

Willi Gerns ist tot. Maßgeblich prägte er zusammen mit seinem Freund Robert Steigerwald (1925–2016) die programmatische Arbeit und Strategieentwicklung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) seit ihrer Gründung 1968. Er war auch schon beteiligt, als im Februar desselben Jahres der letzte Programmentwurf der (westdeutschen) Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) veröffentlicht werden sollte, die seit 1956 in der Bundesrepublik verboten ist. Die Staatsmacht der BRD demonstrierte, dass sie eine Legalisierung der KPD nicht zulassen würde – der Entwurf wurde beschlagnahmt, die Parteimitglieder, die ihn der Öffentlichkeit vorstellen wollten, verhaftet.

Für die illegal agierenden Kommunistinnen und Kommunisten war damit klar, dass ein legales Eingreifen in die damals aufflammenden Arbeiterkämpfe, die Studenten- und Jugendbewegung eine Neuorientierung erforderte: Es kam zur Konstituierung der DKP. Willi war von Anfang an Sekretär des Parteivorstands, verantwortlich für marxistische Theorie und Bildung. Er arbeitete bereits am ersten programmatischen Dokument der Grundsatzerklärung als Leiter der Programmkommission mit.

In die Wiege gelegt war ihm das keineswegs. Er wurde 1931 in eine Arbeiterfamilie in Hannover geboren, sein Vater sympathisierte mit der Roten Hilfe und der KPD, wurde von den Faschisten verhaftet und eingekerkert. Willi musste kurz nach der Befreiung erleben, wie schnell die Restauration der alten Macht- und Eigentumsverhältnisse in den Westzonen vollzogen wurde. Als Landarbeiter traf er auf einen Großbauern, der noch kurz zuvor als »Wehrwirtschaftsführer« die Ukraine ausgeplündert hatte. Solche Erlebnisse führten Willi in die Freie Deutsche Jugend (FDJ) und die KPD, in beiden übernahm er bald Funktionen. Schon 1951 verbot die Reaktion die FDJ. 1955 wurde er wegen illegaler Arbeit für die Jugendorganisation verhaftet und vor dem berüchtigten Landgericht Lüneburg angeklagt und verurteilt. Die Anklage vertrat einer, der noch große Karriere machen sollte: Siegfried Buback, später Generalbundesanwalt. Richter war einer, der schon Karriere gemacht hatte: Ein Dr. Lenski, ehemaliger Nazikriegsgerichtsrat, der im Elsass an Todesurteilen gegen Résistancekämpfer mitgearbeitet hatte.

Trotzdem hatte Willi Glück im Unglück. Für die Aufsicht über den Knast in Wolfenbüttel, in dem er einsaß, war Fritz Bauer zuständig. Der war Antifaschist und gestattete den kommunistischen Häftlingen den Zugang zu marxistischer Literatur, mit der Willi die Fortbildung in politischer Ökonomie organisierte. Der Knast als Schule, nicht selten bei Revolutionären.

Wieder in Freiheit arbeitete Willi in verschiedenen Betrieben. Bei den Vereinigten Leichtmetallwerken wurde er Sprecher der Vertrauensleute, organisierte einen Warnstreik und wurde wegen dessen »Anzettelung« und für die »Fortsetzung kommunistischer Tätigkeit« erneut verhaftet, verurteilt und verknastet. Wieder in Freiheit, delegierte ihn seine Partei zu einem Ökonomiestudium nach Moskau, er lernte Russisch und studierte.

Antonio Gramsci hat den Ausdruck vom »organischen Intellektuellen« geprägt. Er meinte damit Teile der Intelligenz, die aus der Arbeiterklasse hervorgegangen und doch immer Teil von ihr geblieben sind. Das galt für Willi ganz besonders und bis zu seinem Tod. Ich hatte noch Mitte der vergangenen Woche mit ihm telefoniert. Er erzählte, dass er am Freitag an einer Kundgebung des Bremer Friedensforums teilnehmen werde. Er nahm teil, ein Genosse aus Bremen schickte mir Fotos.

Willi war bis 1990 für die ideologische Arbeit, Programm- und Strategieentwicklung der DKP verantwortlich und arbeitete auch noch einmal führend am Programm von 2006 mit. Ein Kernthema für ihn und Robert Steigerwald war dabei immer das Heranführen an die proletarische Revolution. Es ging ihnen darum, eine revolutionäre Strategie im Stadium des staatsmonopolistischen Kapitalismus, des hochentwickelten Imperialismus zu finden.

Das war theoretisch nicht einfach und praktisch erst recht nicht. Denn der Platz der Kommunisten in der BRD musste natürlich der Platz an der Seite der DDR und der Sowjetunion sein. Das aber war für die herrschende Klasse der BRD sowie für rechte und linke Opportunisten kein Kavaliersdelikt – und Willi der »Chefideologe« ihres schlimmsten Feindes, der kommunistischen Partei.

Willi musste erleben, wie sich im Sog von Gorbatschows Politik in der kommunistischen Bewegung der BRD eine reformistische Strömung herausbildete. Er musste die Konterrevolution in Europa erleben und erkannte deren Charakter sehr früh. Schnell erkannte er auch, dass diese zwar das Kräfteverhältnis der Klassen tiefgehend verändert, die Notwendigkeit der revolutionären Überwindung des Kapitalismus aber keineswegs beseitigt hatte. Seine strategischen Überlegungen zu dieser Situation sind in dem Buch »Revolutionäre Strategie in nichtrevolutionären Zeiten« dokumentiert.

Die DKP hat Willi Gerns ungeheuer viel zu verdanken. Nicht nur sie. Wer den Kapitalismus überwinden will, wer dabei weder im Elfenbeinturm sitzen, noch im Reformismus enden will, wird sich mit den Gedanken, Erkenntnissen, dem Kampf von Willi Gerns befassen und daraus lernen müssen. Für uns war Willi ein Lehrer, immer solidarisch, hilfsbereit, nie unkritisch – unersetzlich.