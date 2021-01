»Sie roch wie ein Apfel«

Benjamin Loeb / Netflix Wie diesen Schmerz ertragen? Der Zuschauer kommt Martha (Vanessa Kirby) sehr nahe

Es gibt viele Gründe, weshalb dieser Film einer der herausragenden jüngerer Zeit ist. Da ist zum Beispiel diese Geburt in Echtzeit, die in die ­Kinogeschichte eingehen dürfte. Martha (Vanessa Kirby) und ihr Freund Sean (Shia ­LaBeouf) sind zu Hause, als die ­Wehen einsetzen. In einer Szene ohne Schnitt von über 20 Minuten Länge ist der Zuschauer bei der Hausgeburt dabei. Die Hebamme ist verhindert, ihre Kollegin Eva, zurückhaltend gespielt von Molly Parker, springt ein. Die Geburt ist ein Trauma für die Protagonisten, hart auch für den Zuschauer. Aber wie fantastisch ist Vanessa Kirby in dieser Rolle. Sie spielt die Szene (und nicht nur diese) mit einer ungeheuren Präsenz. Etwas geht schief bei der Geburt, etwas stimmt nicht mit dem Herzschlag des Babys, nur kurz kann Martha ihre Tochter im Arm halten, die Szene endet mit der Anfahrt des Notarztes.

Erst nach der Geburtsszene folgt der Filmtitel, »Pieces of a Woman«, und das passt, denn Martha ist ab jetzt dazu gezwungen, sich neu zusammenzusetzen, muss sich neu behaupten im Leben. Wie geht man damit um, ein Kind kurz nach der Geburt zu verlieren? Wie diesen Schmerz ertragen? Oder die Schuldgefühle? Und was tun die anderen?

Jeder gibt vor, an Marthas Gefühlen interessiert zu sein, sich um sie zu sorgen. Doch im Grunde sorgen sich alle um sich selbst. Marthas Freund Sean – Shia LaBeouf spielt ihn mit brachialer Wucht – meint, dass er bzw. seine Gene an dem Unglück Schuld sein könnten, Marthas Mutter, ist damit befasst, ein Strafverfahren gegen die Hebamme anzustrengen. Martha selbst reagiert mit einer Kühle auf das Ereignis, die sie distanziert, beinahe feindselig erscheinen lässt. Niemand soll ihr zu nahe kommen, weder Freunde, Verwandte, auch Sean nicht. Den Kollegen, der sie im Mutterschaftsurlaub vertreten hat, wirft sie unsanft aus dem Büro.

Das Drehbuch von Kata Wéber basiert auf eigenen Erfahrungen. Sie und Regisseur Kornél Mundruczó haben ebenfalls ein Kind auf diese Weise verloren. Wéber hat daraus zunächst ein Theaterdrehbuch gemacht. Das Theater ist diesem Film eingeschrieben, nicht zuletzt in der vielleicht am schönsten fotografierten Szene, wo die Kamera bei einer Familienfeier durch die Räume wandert; das ist meisterhaft choreografiert.

Die Kameraarbeit von Benjamin Loeb ist insgesamt fabelhaft. Der Zuschauer kommt Kirbys Gesicht sehr nahe. Doch nicht nur das Gesicht, der gesamte weibliche Körper steht im Mittelpunkt, wird immer wieder thematisiert; was er alles mitmachen muss, wie er sich gegen Zumutungen stemmt, all das in Bildern, die lange im Gedächtnis bleiben: die blutigen Einlagen in Marthas Unterwäsche, der plötzliche Milcheinschuss in ihren Brüsten. Schmerzen dort wirkt sie mit Tiefkühlerbsen entgegen. Wie ein Tier schaut Martha die sie umgebenden Menschen an: Was wollen sie bloß von ihr?

»Pieces of a Woman« erzählt auch von Wiederannäherung von Martha an ihre Mutter, gespielt von New-Hollywood-Ikone Ellen Burstyn. Bereits in einer der ersten Szenen des Films wird sie als Familienoberhaupt eingeführt. Später wird klar, dass sie selbst ein schweres Päckchen mit sich herumschleppt, ein Trauma, das sie an ihre Töchter weitergegeben hat. Die Mutter will den Prozess gegen die Hebamme unbedingt, und sie bekommt ihn auch. Martha findet ihren eigenen Weg.

Als Metapher (und Kapitelüberschrift) fungieren die Fortschritte der Arbeiten an einer Brücke, an denen Sean beteiligt ist und die am Ende Teil des Heilungsprozesses sein werden. Seiner Geliebten erklärt Sean Einstürze von Brücken mit der Resonanztheorie, und selbstverständlich muss man daran denken, dass auch die Beziehung zwischen Sean und Martha durch starke Schwingungen zum Einsturz kam.

Wenngleich die Apfelmetapher allzu häufig von Film und Literatur in Anspruch genommen wurde, hier passt sie hervorragend. Als Martha im Zeugenstand in einer ausgesprochen quälenden Befragung erzählen soll, wie ihre Tochter ausgesehen habe, kann sie sich nur an eines erinnern: »Sie roch wie ein Apfel.« Einer von vielen schmerzlichen Momenten, keiner davon ist melodramatisch.