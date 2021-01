Nachschlag: Zwei Welten

WDR/Schiwago Film Im Angesicht der Katastrophe: Rike (Susanne Wolff) beobachtet Sturm

85 Seemeilen vor dem Ziel ist der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann mit einem Fischtrawler kollidiert – aus der Traum vom Sieg in der Vendée Globe. Herrmanns Team und Familie sind dennoch erleichtert, dass er seine Reise beenden kann. Die 200.000 Euro Preisgeld erhält nun Yannick Bestaven. In ihrem aktuellen Einsatzzyklus im Mittelmeer hat die Organisation »SOS Méditerranée« 373 Geflüchtete vor dem Ertrinken bewahrt. Am 25. Januar 2021 erreichte das Rettungsschiff »Ocean Viking« den ihm zugewiesenen Hafen von Augusta, Sizilien. Laut der Internationalen Organisation für Migration haben 2020 fast 1.000 Menschen ihr Leben im zentralen Mittelmeer verloren oder gelten als vermisst – eine Zahl, zu der wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer hinzukommt. Zwei Welten, wie sie ähnlich auch in dem Spielfilm »Styx« aufeinanderprallen. Nur geht es hier nicht um Preisgelder, sondern um die Schwierigkeiten konkreten Handelns im Angesicht der Katastrophe. Und ums nackte Überleben. (mis)