Gegen das Vergessen

Jakub Wlodek/Agencja Gazeta/via REUTERS

Das Schicksal der in den Vernichtungslagern der deutschen Faschisten ermordeten Kinder stand im Mittelpunkt mehrerer Onlinegedenkfeiern, die am Mittwoch anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee stattgefunden haben. Überlebende der Schoah wandten sich in den Gedenkfeiern vor allem an junge Menschen und verurteilten das Wiedererstarken von Antisemitismus und Rassismus. Insgesamt wurden während des deutschen Faschismus 232.000 Kinder nach Auschwitz deportiert, unter ihnen 216.000 aus jüdischen Familien. 11.000 der Kinder gehörten den Sinti und Roma an, 3.000 waren Polen.

Wegen der Coronapandemie fand das Gedenken in diesem Jahr größtenteils digital statt. Übertragen wurden Bilder dazu unter anderem auch auf eine Leinwand vor der heutigen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau (siehe Foto). (AFP/jW)