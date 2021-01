Saarlouis: Verdächtiger nach 30 Jahren ermittelt

Karlsruhe/Saarlouis. Rund 30 Jahre nach einem Brandanschlag auf eine Asylunterkunft im saarländischen Saarlouis, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen war, hat die Bundesanwaltschaft einen mutmaßlichen Täter ermittelt. Nach dpa-Informationen handelt es sich um einen heute 49jährigen Neonazi aus Saarlouis. Am Donnerstag wurden die Wohnung und der Arbeitsplatz des Mannes durchsucht. Ihm werden Mord, versuchter Mord in zahlreichen Fällen sowie Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Zugleich wurden vier weitere Wohnungen durchsucht. Bei dem Brandanschlag am 19. September 1991 war ein 27jähriger Ghanaer getötet worden. (dpa/jW)