Kahlschlag bei Commerzbank

Frankfurt am Main. Die Commerzbank plant den Abbau Tausender Stellen und will die Anzahl ihrer Filialen in Deutschland fast halbieren. Der Vorstand habe dem Aufsichtsrat entsprechende Eckpunkte für die künftige Strategie vorgelegt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das Kontrollgremium kommt am nächsten Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, um die Kürzungspläne zu beraten. »Im Nachgang soll die neue Strategie vom Vorstand beschlossen werden«, heißt es in der Commerzbank-Mitteilung. Brutto sollen den Plänen zufolge bis 2024 rund 10.000 Vollzeitstellen wegfallen. In Deutschland würde dies jeden dritten Arbeitsplatz betreffen. (dpa/jW)