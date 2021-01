Mit der Onlineveranstaltung »Gegen das Vergessen: Dass Auschwitz nicht noch einmal sei« hat das Auschwitz-Komitee am Sonntag an die Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee erinnert. Dafür gaben die Schauspieler Sylvia Wempner und Rolf Becker eine Lesung, außerdem wurden Ausschnitte aus der noch unvollendeten Dokumentarfilmtrilogie »Das zweite Leben« der Regisseurin Eva Stocker gezeigt. Zum Abschluss berichteten die Auschwitzüberlebenden Esther Bejarano und Éva Fahidi-Pusztai von ihrer Befreiung im Jahr 1945. (jW)