Wagenknecht will wieder kandidieren

Berlin/Düsseldorf. Die frühere Kovorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sahra Wagenknecht, will im September wieder für den Bundestag kandidieren. »Ich kandidiere gerne wieder in Nordrhein-Westfalen. Gerade jetzt ist es bitter nötig, den sozialen Ungerechtigkeiten und dem Missmanagement der Regierung in der Coronakrise überzeugende Alternativen entgegenzustellen«, erklärte sie am Sonnabend. Zuvor hatte der Landesvorstand der nordrhein-westfälischen Linken eine Kandidatur Wagenknechts an der Spitze der Landesliste bei mehreren Gegenstimmen mit Zweidrittelmehrheit befürwortet. Es gab aber keinen formellen Beschluss dazu, wie eine Sprecherin mitteilte. Wagenknecht führte die Bundestagsfraktion von 2015 bis 2019 zusammen mit Dietmar Bartsch. (dpa/jW)